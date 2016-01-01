وفد هام من البرلمان الأروبي يشارك في مؤتمر (كوب 22 ) بمراكش

علم اليوم من مصادر بالبرلمان الاروبي، ان وفدا من 12 نائبا من مختلف المجموعات السياسية، سيمثل البرلمان الأروبي في مؤتمر الامم المتحدة حول التغيرات المناخية المقرر تنظيمه من 7 الى 18 نونبر المقبل بمراكش.



وأوضح المصدر ذاته أن الوفد الذي سيقوده رئيس لجنة البيئة ،جيوفاني لافيا ، سيتابع المفاوضات عن كثب، وسيشتغل رفقة نظرائه ، على الاهداف المتضمنة في اتفاق باريس ، وسبل بلوغها.



وقال لافيا النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي الايطالي أن مؤتمر (كوب 22 ) سيشكل بداية مسلسل تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ.



وأضاف النائب الاروبي الذي ترأس ايضا وفد البرلمان الاروبي في مؤتمر (كوب 21) ، في حديث نشر على موقع هذه المؤسسة ، "سنبدأ مسلسل تنفيذ الاتفاق . نتوقع تحقيق تقدم ملموس حول عناصر اساسية في النص، وحول اطار للشفافية المعززة، وآلية تروم وضع الاهداف حيز التنفيذ".



وكان وزراء البيئة بالبلدان ال28 الاعضاء بالاتحاد الاروبي ، قد أعطوا اليوم الجمعة ببروكسيل، الضوء الاخضر للمصادقة على اتفاقية باريس قبل المصادقة عليها في الأسبوع المقبل في الجلسة العامة بالبرلمان الأوروبي.



وبمجرد أن يصادق البرلمان على الاتفافية ،يصدر مجلس الاتحاد الأوروبي قراره الذي سيمكن من إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة . ومن المتوقع ان يتخذ هذا القرار قبل 7 أكتوبر المقبل.