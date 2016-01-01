توقعات أحوال الطقس غدا الأحد 2 أكتوبر

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الأحد، أن يكون الطقس حارا نوعا ما بالسهول الداخلية والأقاليم الجنوبية، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة بالقرب من السواحل الوسطى قد تعطي قطرات جد خفيفة خلال الصباح.



كما ستتشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل، وسيلاحظ خلال الظهيرة تمركز بعض السحب الركامية فوق الأطلس الكبير، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة.



وستهب الرياح ضعيفة القوة إلى أحيانا معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي عموما بباقي المناطق. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و23 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و29 درجة بسهول المحيط الأطلسي، وما بين 27 و32 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و34 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت ودكالة وسوس، وما بين 35 و40 درجة بأقصى جنوب البلاد.



وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان بين طنجة والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.