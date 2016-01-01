الرباط .. تتويج ستة شبان خلال مسابقة "أنا مغربي (ة)" حول قضايا البيئة

تم، اليوم السبت بالرباط، توزيع ست جوائز في إطار الدورة الثالثة لمسابقة "أنا مغربي (ة)"، لتتويج شباب أنجزوا فيلما من 90 ثانية حول موضوع "غدا كوكبي".



وعادت جائزة الجمهور لحميد خوجان عن فيلمه "إنقاذ الأرض"، فيما عادت جائزة "الشركة العامة المغربية للأبناء" الشريك في هذه المسابقة لأيوب كيناني عن عرضه "أكره أطفالي".



من جهتها، عادت الجائزة الخاصة للمعهد الفرنسي بالمغرب منظم هذه المسابقة، لعلي بنشقرون، عن فيلمه "طفل بدون اسم"، وهي جائزة ستمكنه من اجتياز تدريب لمدة عشرة أيام بالمهرجان الدولي للفيلم بلاروشيل.



بدورها، منحت لجنة التحكيم التي يرأسها المخرج نور الدين الخماري، ثلاث جوائز، عادت الأولى للويك كينول عن فيلمه "لي فويور "، متبوعا ب"ميقاتك" لمنال غينان، ثم "دريم زون" لأشرف معضادي، ممثلا بسارة أدوح التي شاركته الاخراج.



وفي هذا السياق، أبدى المدير العام للمعهد الفرنسي جون مارك بيرتون، في تصريح للصحافة على هامش حفل توزيع جوائز المسابقة، بمناسبة "يوم المناخ"، إعجابه بالنظرة الثاقبة لهؤلاء الشباب في ما يتعلق بقضية المناخ.



وأضاف "كسبنا الرهان هذه السنة"، مبرزا أن مختلف الشباب المشاركين أبانوا عن إبداع كبير في إنجاز أفلامهم القصيرة.



وشهدت هذه المسابقة، التي أطلقت في 20 أبريل واختتمت في 15 شتنبر 2016، تسجيل حوالي 250 شخصا، وترشيح أزيد من 65 فيلما.



ويعتبر "يوم المناخ" الذي يحمل علامة (كوب22)، حدثا ينظمه المعهد الفرنسي وسفارة فرنسا بالمغرب، بتعاون مع جمعيات المجتمع المدني من المغرب وفرنسا، لمناقشة العديد من المواضيع المرتبطة بالأساس، بالتعاون الدولي من أجل التصدي للتغيرات المناخية، ومخرجات (كوب21)، إلى جانب رهانات (كوب22) التي ستنظم بمراكش ما بين 7 و18 نونبر المقبل.