مؤتمر دولي بالقاهرة حول "الثقافة الشعبية العربية" بمشاركة مغربية

تحتضن القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري مؤتمرا دوليا بعنوان "الثقافة الشعبية العربية: رؤى وتحولات"، بمشاركة مائة من المفكرين والباحثين والمتخصصين من خمسة عشرة دولة عربية من بينها المغرب .



وفضلا عن المغرب، يشارك في المؤتمر الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة في مصر ، كل من الأردن، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والإمارات، والسودان، وسوريا، والعراق، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، واليمن فضلا عن مصر.



وبحسب بيان لوزارة الثقافة المصرية، سيبحث المشاركون في المؤتمر عددا من المحاور أولها محور حول "الجذور والعناصر المشتركة للثقافة الشعبية العربية " الذي تناقش في إطاره مواضيع حول " أصول ومصادرالثقافات العربية الشعبية ", و" الثقافة الشعبية العربية والتعددية الثقافية " ، و"المؤتلف والمختلف في عناصر الثقافة الشعبية العربية".



ويشمل المحور الثاني مواضيع تهم "الهوية العربية والتحولات العالمية"،و"الثقافة الشعبية العربية: الحوار مع الآخر ومتطلبات الديمقراطية" ، و"الثقافة الشعبية العربية: السلام والتسامح في مواجهة العنف",و"الثقافة الشعبية العربية: التطور المعرفي والتقني" .



ويتناول المحور الثالث قضايا "الثقافة الشعبية العربية والقيم الإنسانية " , و "الثقافة الشعبية والإرث النضالي " , و "الثقافة الشعبية وحرية الإبداع", و"الثقافة الشعبية والوحدة الوطنية والانتماء"، بينما يهم المحور الرابع "الثقافة الشعبية والشباب المعاصر" ،و"التواصل في الإبداع الشعبي",و"موقع الثقافة الشعبية في الحركة الفكرية والفنية المحلية والعالمية " ، "الثقافة الشعبية وحوار الحضارات".