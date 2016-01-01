مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يعقد دورته العادية لشهر أكتوبر بعد غد الثلاثاء

يعقد المجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب دورته العادية لشهر أكتوبر الجاري بعد غد الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.



وأفاد بلاغ للمجلس بأن برنامج هذه الدورة يتضمن أربع نقط المدرجة في جدول أعماله والمتعلقة باتفاقيات الشراكة والتعاون، وإعداد ميزانية السنة المالية 2017، وطلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية، ووضعية قطاع التربية والتكوين بالجهة والدخول المدرسي 2016–2017.



فبخصوص النقطة الاولى المدرجة فإنها تتعلق بأربع اتفاقيات الشراكة والتعاون، الأولى تهم إنجاز مشروع "طريق سريع" تزنيت– العيون وتقوية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 لـ 9 أمتار بين مدينتي العيون والداخلة، والثانية إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي بجهة الداخلة– وادي الذهب، و الثالثة بناء قاعة مغطاة للرياضة بمركز بئركندوز، والرابعة تزويد مركز أوسرد بالماء الصالح للشرب.



وبالنسبة لإعداد ميزانية السنة المالية 2017، النقطة الثانية المدرجة في جدول أشغال هذه الدورة، سيناقش ويصادق المجلس حسب البلاغ على الجزء الأول من الميزانية المتعلق بميزانية التسيير، والجزء الثاني بميزانية التجهيز، فضلا عن برمجة جزء من الفائض التقديري للسنة المالية 2017.



وبخصوص النقطة الثالثة المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، والمتعلقة بطلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية، أفاد ذات المصدر أنها تهم عقد برنامج التنمية المندمجة لجهة الداخلة– وادي الذهب، وإتفاقية إطار تتعلق بتمويل مشروع "طريق سريع" تزنيت – العيون وتقوية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 ل 9 أمتار بين مدينتي العيون والداخلة.



كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة وضعية قطاع التربية والتكوين بالجهة والدخول المدرسي 2016–2017.