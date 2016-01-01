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يوم تحسيسي بالدار البيضاء حول سبل تجنب الأزمات القلبية وانعكاساتها السلبية

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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تم، أول أمس السبت بالدار البيضاء، تنظيم يوم اعلامي وتحسيسي حول أنجع السبل لتفادي حدوث الأزمات القلبية وانعكاساتها السلبية.

وشكل اللقاء، المنظم احتفاء باليوم العالمي للقلب، فرصة سانحة لتحسيس الأطقم الطبية وعموم المواطنين بأهمية الأساليب الوقائية للحماية من أمراض القلب والشرايين والمساعدة على التمتع بصحة جيدة.

وتدارس المتدخلون في اللقاء، الذ نظمته جمعية الوقاية من أمراض القلب تحت شعار "جميعا مع القلب"، مختلف الاجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها للتجنب أسباب حدوث الأزمة القلبية، بالموازاة مع جلسات لإجراء فحوصات أولية للراغبين في ذلك من الحضور.

وتمثل أمراض القلب والشرايين إحدى الأمراض المكلفة جدا والسبب الرئيسي للوفيات على الصعيدين الوطني والدولي.

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