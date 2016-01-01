توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء 4 أكتوبر

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح الباكر بالقرب من الواجهة المتوسطية مع تكون كتل ضبابية محلية.



وخلال الظهيرة، سيلاحظ تمركز سحب كثيفة أخرى وغير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة وبالسفوح الجنوبية الشرقية، مما يعطي الفرصة لنزول قطرات متفرقة ورعدية.



وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة بباقي المناطق، مع احتمال نزول قطرات مطرية محلية فوق السهول الأطلسية الشمالية في نهاية الظهيرة والمساء. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و19 بالسهول. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 31 و36 درجة داخل سوس وسهول تادلة والرحامنة والسايس وأقصى جنوب البلاد، وما بين 23 و28 درجة قرب السواحل وباقي السهول. وسيكون البحر قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج ما بين الرباط وكاب كير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.