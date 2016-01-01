المستشفى الميداني المغربي بمخيم (الزعتري) يقدم أزيد من 17 ألف خدمة للاجئين السوريين في شتنبر المنصرم

قدم المستشفى الميداني الطبي الجراحي المغربي في مخيم (الزعتري) للاجئين السوريين بمحافظة المفرق، شمال شرق الأردن، خلال شهر شتنبر المنصرم، 17 ألفا و829 خدمة طبية لهؤلاء اللاجئين .



وذكرت بيانات إدارة المستشفى أن عدد اللاجئين السوريين الذين تقدموا للاستفادة من هذه الخدمات بلغ 10 آلاف و904 لاجئا، جاء الأطفال والرضع في مقدمتهم ب 4629 مستفيدا، تليهم النساء ب 3584 مستفيدات، ثم الرجال ب 2691 مستفيدا.



وبلغ مجموع الوصفات الطبية المجانية التي سلمتها مختلف أقسام المستشفى للمرضى خلال نفس الشهر إلى 6304 وصفة .



أما قسم المستعجلات، فاستقبل، وفق البيانات ذاتها، 3213 حالة، فيما استقبل قسم طب الأطفال 1335 حالة، وقسم الطب العام 2086 حالة، وبلغ عدد حالات الولادة في المستشفى 9 حالات.



واستقبلت أسرة المستشفى 62 مريضا، بينما بلغ عدد التدخلات الجراحية التي أجرتها أطقمه الطبية 63 عملية.



وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى، الذي أقامته القوات المسلحة الملكية في مخيم (الزعتري)، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تقديم الدعم الصحي للاجئين السوريين، 60 سريرا قابلة للرفع، ويضم نحو 100 إطار من بينهم 32 طبيبا من حوالي عشرين تخصصا.