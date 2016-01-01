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الدار البيضاء..توقيف شخصين متلبسين بحيازة وترويج 1050 قرصا مخدرا

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 10 دقيقة مضت
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تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخصين متلبسين بحيازة وترويج 1050 قرصا مخدرا من نوع "ريفوتريل".

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، على متن دراجة نارية وهما بصدد الاتجار في الأقراص المهلوسة.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وحسب المصدر ذاته، تدخل هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات، لا سيما الأقراص المهلوسة.

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