فاس.. توقيف ممول رئيسي للمدينة بالمخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، من توقيف أحد الممولين الرئيسيين للمدينة بالمخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة.
وأوضح مصدر أمني اليوم الثلاثاء أن المشتبه به ، الذي ألقي عليه القبض خلال كمين محكم بعد تحريات ميدانية وعملية تتبع، كان مبحوثا عنه وطنيا من أجل ترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة.
ووفق المصدر ذاته، فإن شريكا للمعني بالأمر تم القبض عليه خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن هذ التدخل الأمني، وازته عملية ترصد ومراقبة ، في إطار محاربة مروجي المخدرات ، من طرف عناصر الشرطة لمنطقة بن دباب عين قادوس وفاس الجديد دار دبيبغ، أسفرت عن القبض على شخصين من أجل ترويح المخدرات، حيث ضبطت بحوزتهما ما مجموعه 300 غرام من مخدر الشيرا.
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