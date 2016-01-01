ثمانية كتاب عرب بينهم مغربي يفوزون بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2016

فاز أربعة كتاب عرب، من ضمنهم مغربي، بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2016 ، (الدورة الثانية عشر)، التي تمنحها "دارة السويدي" في أبوظبي سنويا.



وأوضح بلاغ ل"مشروع ارتياد الآفاق" أن الأمر يتعلق بالنسبة لفرع الدراسات بخالد التوزاني (المغرب) عن كتابه "الرحلة وفتنة العجيب/ بين الكتابة والتلقي"، وأريج بنت محمد بن سليمان السويلم (السعودية) عن كتابها "السرد الرحلي والمتخيل في كتاب السيرافي والغرناطي". وفازت بالجائزة عن فرع (الرحلة المعاصرة-سندباد الجديد) لطفية الدليمي (العراق) عن كتابها "مدني وأهوائي-جولات في مدن العالم"، فيما فاز بها عن فرع (اليوميات) غدير أبو سنينة (فلسطين-نيكاراغوا) عن كتابها "إخوتي المزينون بالريش"، وفالح عبد الجبار عن ترجمة رحلة جوتة إلى ايطاليا "رحلة ايطالية 1786 ـ 1788" عن فرع (الترجمة).



أما بخصوص (النصوص الرحلية المحققة)، فقد فاز عيد زيد الرواضية (الأردن) عن تحقيق كتاب "من فيينا إلى فيينا/ رحلة محمد صادق رفعت باشا إلى إيطاليا 1838"، وشاكر لعيبي (العراق) عن تحقيق كتاب "رحلة أبو دلف المسعري في القرن العاشر الميلادي، وعيسى بخيتي (الجزائر) عن تحقيق "جمهرة الرحلات الجزائرية الحديثة في الفترة الاستعمارية 1830-1962" في سبعة أجزاء متبوعة بدراسته المسماة "أدب الرحلة الجزائري الحديث - سياق النص وخطاب الأنساق".



يشار إلى أن جائزة ابن بطوطة يمنحها "المركز العربي للأدب الجغرافي" سنويا ويرعاها الشاعر محمد أحمد السويدي إلى جانب عدد من المشروعات التنويرية الورقية والإلكترونية تحت مظلة "دارة السويدي الثقافية". ويشرف عليها مدير عام المركز الشاعر نوري الجراح.



وتألفت لجنة التحكيم من ستة أعضاء من الأكاديميين النقاد والأدباء والباحثين في حقل الأدب الجغرافي والأدب العام، هم خلدون الشمعة، وعبد النبي ذاكر . وعبد الرحمن بسيسو، وشعيب حليفي، والطائع الحداوي، ونوري الجراح.



وقد تبنت الجائزة نشر ست رحلات ويوميات جاءت إما بشكل منفصل عن الجائزة، أو مما اختارته لجنة التحكيم لقيمته الاستثنائية. سنعلن عنها لاحقا في بيان منفصل.