مجلس جهة مراكش-آسفي يصادق بالإجماع مشروع ميزانية المجلس الخاصة برسم السنة المالية 2017

عقد مجلس جهة مراكش-أسفي، أمس الثلاثاء بمقر المجلس، دورته العادية لشهر أكتوبر، تمت خلالها، على الخصوص، المصادقة بالإجماع، على مشروع ميزانية المجلس الخاصة برسم السنة المالية 2017 .



وقد رعي في إعداد هذه الميزانية التوجهات العامة لمجلس جهة مراكش أسفي المزمع إدراجها ضمن المخطط الجهوي للتنمية، وإعطاء بعد استراتيجي للتنمية المستدامة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة، بالاضافة الى الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية والبشرية للجهة .



كما تم إعداد هذه الميزانية لمواكبة الأوراش المفتوحة في المجالات الحيوية والبنيوية، من بينها تقوية البنية الطرقية القروية بالجهة والمسالك والممرات الجماعية وكذا الطرق الرابطة بين عمالة وأقاليم الجهة، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، والتأهيل الحضري والقروي بالجهة، ودعم المجال الاجتماعي بتراب الجهة، ودعم المجال الثقافي والسياحي والرياضي بالجهة، فضلا عن المساهمة في المشاريع المهيكلة بتراب الجهة .



وتميزت أشغال هذا الاجتماع بالمصادقة بالإجماع، أيضا، على مشروع الميزانية الملحقة الخاصة بدار المنتخب التابعة لمجلس الجهة برسم السنة المالية 2017، وعلى مشروع تحويل بعض اعتمادات التجهيز الخاصة بميزانية السنة المالية 2016، ومشروع اتفاقية إطار بين جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة مراكش - أسفي للمناقشة والمصادقة .