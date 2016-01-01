الرئيسية | متفرقات | مجلس جهة مراكش-آسفي يصادق بالإجماع مشروع ميزانية المجلس الخاصة برسم السنة المالية 2017

مجلس جهة مراكش-آسفي يصادق بالإجماع مشروع ميزانية المجلس الخاصة برسم السنة المالية 2017

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

 

عقد مجلس جهة مراكش-أسفي، أمس الثلاثاء بمقر المجلس، دورته العادية لشهر أكتوبر، تمت خلالها، على الخصوص، المصادقة بالإجماع، على مشروع ميزانية المجلس الخاصة برسم السنة المالية 2017 .

وقد رعي في إعداد هذه الميزانية التوجهات العامة لمجلس جهة مراكش أسفي المزمع إدراجها ضمن المخطط الجهوي للتنمية، وإعطاء بعد استراتيجي للتنمية المستدامة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة، بالاضافة الى الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية والبشرية للجهة .

كما تم إعداد هذه الميزانية لمواكبة الأوراش المفتوحة في المجالات الحيوية والبنيوية، من بينها تقوية البنية الطرقية القروية بالجهة والمسالك والممرات الجماعية وكذا الطرق الرابطة بين عمالة وأقاليم الجهة، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، والتأهيل الحضري والقروي بالجهة، ودعم المجال الاجتماعي بتراب الجهة، ودعم المجال الثقافي والسياحي والرياضي بالجهة، فضلا عن المساهمة في المشاريع المهيكلة بتراب الجهة .

وتميزت أشغال هذا الاجتماع بالمصادقة بالإجماع، أيضا، على مشروع الميزانية الملحقة الخاصة بدار المنتخب التابعة لمجلس الجهة برسم السنة المالية 2017، وعلى مشروع تحويل بعض اعتمادات التجهيز الخاصة بميزانية السنة المالية 2016، ومشروع اتفاقية إطار بين جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة مراكش - أسفي للمناقشة والمصادقة .

مجموع المشاهدات: 118 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات