الدار البيضاء .. الرأسمال البشري بالمقاولة البيئية فرصة لخلق مهن جديدة خضراء (مسؤولة)

قالت السيدة نرجس سرار، مديرة التنمية بمغرب العالم الأخضر (جمعية التنمية المستدامة والبيئة والحفاظ على البيئة)، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إن الرأسمال البشري بالمقاولة البيئية يشكل فرصة لخلق مهن جديدة خضراء.



وأكدت السيدة سرار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش افتتاح منتدى "تشغيل، كفاءة، روح المقاولة"، الذي ينظم في إطار الدورة الثامنة للمعرض الدولي لتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات البيئة "بوليوتيك المغرب 2016"، على ضرورة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر من أجل تحقيق التنمية المستدامة.



وأوضحت، في هذا السياق، أن الأمر يتعلق بمصالحة التنمية بنظام اقتصادي منتج مع إدماج المحيط الطبيعي، مبرزة أن الاقتصاد الأخضر يجمع الوظائف المباشرة المرتبطة بالبيئة (حماية الطبيعة التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية ...) وتلك المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة.



واعتبرت السيدة سرار أن قطاع الطاقات المتجددة يعد قاطرة للاقتصاد الأخضر، مضيفة أن التحديات المطروحة على الاقتصاد الأخضر تفرض ربح رهان "كيف يمكن الاستجابة للاقتصاد الجديد الذي يتطور في كل القطاعات المنتجة ؟".



ويناقش هذا المنتدى، على مدى أربعة أيام، مجموعة من المحاور من قبيل "الماء والطاقة والأمن الغذائي في مواجهة التغيرات المناخية" و"المدن الذكية من أجل التنمية الحضرية المستدامة والشاملة" و"الاقتصاد الأزرق" و"روح المقاولة والمهن الخضراء، النهوض بالابتكار والمقاولة الناشئة".



يذكر أن الدورة الثامنة للمعرض الدولي لتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات البيئة "بوليوتيك المغرب 2016"، الذي ينظم تحت الرعاية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من خامس إلى ثامن أكتوبر المقبل بمشاركة حوالي 160 عارضا من المغرب وخارجه، تشكل مناسبة لتقديم الحلول التي يتعين اعتمادها من أجل مواجهة الاضطرابات المناخية.



وتعد هذه التظاهرة، التي تنظم تحت إشراف الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، واجهة مميزة للعروض المغربية والدولية المتعلقة بالتجهيزات والخدمات و التكنولوجيا في قطاعات الماء و النفايات والهواء والطاقة.



ويتضمن هذا المعرض تنظيم معارض ومنتديات، بالإضافة إلى عقد الدورة الخامسة لمناظرة "الجماعات المستدامة" حول موضوع "النفايات والتغيرات المناخية" التي أعدتها وتقوم بتنشيطها الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة.



ومن المتوقع أن تستقبل هذه الدورة، التي تشارك فيها كل من ألمانيا والنمسا وبلجيكا والصين وإستونيا وإسبانيا وفرنسا والهند واللكسمبورغ والمغرب والبرتغال وتونس وتركيا، أزيد من ستة آلاف زائر مهنين من قطاعات الصناعة و الجماعات المحلية و الهندسة الذين يبحثون عن حلول الوقاية ومعالجة التلوث.