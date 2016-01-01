تنظيم ثلاثة معارض "إليك إكسبو" و"إينير إفينت" و"ترونيك إيكسبو" بالدار البيضاء من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري

تحتضن الدار البيضاء، من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري، ثلاثة معارض تنظمها الفيدرالية الوطنية للكهرباء والالكترونيك والطاقات المتجددة.



وأوضح بلاغ للفدرالية أن هذه التظاهرات الثلاث، "إليك إكسبو" و"إينير إفينت" و"ترونيك إيكسبو"، التي سيستضيفها المعرض الدولي للدار البيضاء، أصبحت تشكل موعدا مهما بالنسبة لمهني القارة الإفريقية، مضيفة أن الجهة المنظمة لا تدخر جهدا من أجل العمل على تعزيز تموقع هذا الموعد الدولي.



وأشار إلى أن هذه المعارض، التي تجمع قرابة مائتي عارض مغاربة وأجانب، من المنتظر أن تستقطب حوالي سبعة آلاف زائر مهني يمثلون عدة بلدان.



ويتضمن برنامج هذه التظاهرات تنظيم مجموعة من اللقاءات رابح/رابح تجمع مقاولات وطنية ودولية مشاركة في هذه التظاهرات بهدف تبادل المعلومات والتجارب وخلق شراكات ثنائية.



وأضاف المصدر ذاته أنه من أجل تشجيع المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا للمشاركة فيه هذه المعارض، وضع المنظمون وإدارة المعرض الدولي للدار البيضاء فضاء "العارضون الشباب" من خلال تخصيص أروقة لفائدة 10 مقاولة شابة.