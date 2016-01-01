مراكش تحتضن المؤتمر الدولي ال38 لمفوضي حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة

تحتضن مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و20 أكتوبر الجاري، المؤتمر الدولي ال38 لمفوضي حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الشخصية، الذي يعد أكبر حدث دولي يعنى بهذا المجال.



وسيعرف هذا الحدث الدولي مشاركة ممثلين عن الهيئات المشرفة على تنظيم المعطيات الشخصية، ينحدرون من خمس قارات، وأساتذة جامعيين ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص، إلى جانب فاعلين في مجال الأنترنت (ميكروسوفت، فايسبوك، لينكدن، يوبير، وأبل) تأكد حضورهم أشغال هذه التظاهرة.



كما سيتميز هذا المؤتمر الدولي بمشاركة العديد من الخبراء والشخصيات من مختلف بقاع العالم لمناقشة أربعة مواضيع تكتسي راهنية كبرى تتمثل في "قانون حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة باعتباره محركا للتنمية المستدامة" و "كيفية المزاوجة بين أمن وحماية الحياة الخاصة" و"أثر الابتكار العلمي والتكنولوجي على الحياة الخاصة" و"التربية المرتبطة بالمجال الرقمي".



ويشكل هذا الحدث مناسبة لتبادل التجارب والاطلاع على التحديات الراهنة التي تؤثر على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة للأفراد والمجتمعات.



وسيتم بالموازاة مع أشغال هذا المؤتمر تنظيم تظاهرات من قبل فاعلين مهمين في مجال حماية المعطيات والحياة الشخصية.



كما ستقام على هامش أشغال هذا المؤتمر دورة تكوينية مخصصة للصحفيين منظمة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي يومي 17 و18 أكتوبر الجاري.



يشار إلى أن الدورة ال37 للمؤتمر الدولي لمفوضي حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة نظمت بأمستردام بهولندا سنة 2015.