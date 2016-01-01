الفقيه بن صالح .. توقيف زعيم عصابة إجرامية متخصصة في السرقة والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب

تمكنت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بن صالح، مساء أمس الأربعاء، من توقيف شخص كان يتزعم عصابة إجرامية متخصصة في السرقة والإختطاف والاغتصاب، وحجز سكين من الحجم الكبير ودراجة نارية بدون وثائق.



وذكر مصدر أمني أن الموقوف (المزداد سنة 1991)، الذي كان مبحوثا عنه بموجب أربع مذكرات بحث وطنية ومن ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة والاغتصاب، تم توقيفه بحي المصلى بمدينة الفقيه بن صالح رفقة شاب آخر على متن دراجة نارية وهما في حالة سكر طافح، مشيرا إلى أن المعني بالأمر أدلى لعناصر الشرطة، عند توقيفه، بهوية مزيفة في محاولة منه تضليل مجريات التحقيق.



وأضاف المصدر ذاته أن التحريات التي قامت بها العناصر الأمنية كشفت أن الموقوف، الذي كان يتزعم عصابة إجرامية روعت ساكنة عدد من مناطق إقليم الفقيه بن صالح وخاصة أولاد زمام وسيدي عيسى ودار ولد زيدوح وأولاد عياد ولبرادية وسوق السبت، كان ينتمي لعصابة إجرامية تم تفكيكها يوم 14 أبريل من سنة 2015 بقرية أولاد زمام.



وسيحال المشتبه به على أنظار العدالة فور انتهاء التحقيق الذي يجري معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.