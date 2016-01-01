إبرام اتفاقية شراكة بالدار البيضاء من أجل خلق وحدة صناعية في مجال قطاع السيارات بمدينة القنيطرة

وقعت كل من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وفرع شركة اليابانية (أ جي سي) أوطوموتيف الأوربية والشركة المغربية "أنديفير"، اليوم الخميس بالدار البيضاء، اتفاقية إطار للشراكة من أجل خلق وحدة صناعية في مجال قطاع السيارات بالقنيطرة.



وسيمكن هذا الاتفاق، الذي وقعه كل من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وجون مارك مونيي، رئيس مجلس إدارة شركة (أ جي سي) أوطوموتيف الأوروبية، وحكيم عبد المومن، رئيس شركة "أنديفير"، والبالغ قيمته مليار و183 مليون درهم، من إنتاج 2ر1 مليون مجموعة متكاملة من زجاج السيارات سنويا، وإحداث 650 فرصة عمل تحتاج إلى مهارات عالية، وتحقيق رقم معاملات خاص بالصادرات تبلغ قيمته مليار درهم.



وستتم هذه الشراكة بين (أ جي سي) أوطوموتيف، الرائد العالمي في تصنيع زجاج السيارات والشركة المغربية "أنديفير" المغرب، من خلال إحداث وحدة صناعية تعرف باسم " (أ جي سي) أوطوموتيف أنديفير المغرب"، بمدينة القنيطرة، وهي وحدة متخصصة في إنتاج الزجاج المعالج بالتبريد السريع الخاص بالنوافذ الخلفية والزجاج الجانبي فضلا عن الزجاج المغلف الأمامي.



وبالموازاة، ستساهم شركة " (أ جي سي) أوطوموتيف بنسبة 45 في المائة من رأسمال شركة "أنديفير"، وستؤمن نقل المهارات مع مواكبة نموها التجاري بأوروبا.



وفي كلمة بالمناسبة، أوضح العلمي أن مساهمة العملاق الياباني في رأسمال شركة "أنديفير"، ستسمح لهذه الأخيرة بالمزيد من الانفتاح على السوق الدولية، وتنويع تشكيلة منتجاتها مع تحقيق أرباح على مستوى التنافسية والجودة، وستسمح للفرع الياباني بتعزيز موقعه بالقارة الإفريقية.



وأكد أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل المنظومة الصناعية الخاصة بشركة "رونو"، التي انطلقت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال شهر أبريل الماضي والتي تتوخى إحداث نسيج من الموردين حول "المصنع" لتشكيل منظومة صناعية فعالة تحفز عملية تحسين سلاسل القيمة وتحقيق المزيد من الاندماج لسلسة قيمة قطاع السيارات.



وأضاف العلمي أنه "مع بدء مزاولة مصنع (أ جي سي) أوطوموتيف أنديفير المغرب لنشاطه سنكون قد رفعنا حقا من مستوى قدرة القطاع الذي سيؤمن عرضا شبه كامل على مستوى صناعة الزجاج".



ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة (أ جي سي) أوطوموتيف الأوربية أن قرار استثمار المجموعة بالمغرب يرتبط ارتباطا وثيقا بالآفاق الإيجابية لتنمية فرع السيارات المغربي، مضيفا بأن مقاربة المنظومات الصناعية كانت عنصرا حاسما في هذا الخيار. وقد أثار إعجابنا انسجام المقاربة الشاملة والانخراط القوي للفرق المغربية.



ومن جهته، أكد رئيس شركة "أنديفير" أنه بفضل الدينامية التي أحدثتها المنظومات الصناعية، فقد أتيحت العديد من الفرص أمام مصنعي القطاع، وخصوصا بالنسبة لشركة "أنديفير" التي تمكنت، من خلال الاستثمار مع المجموعة اليابانية في صناعة واسعة النطاق وجديدة بالمغرب، من توسيع نشاطها الخاص بصناعة السيارات على المستوى الدولي.



تجدر الإشارة إلى أن شركة "أنديفير"، التي تأسست سنة 1947 هي مقاولة مغربية متخصصة في إنتاج زجاج السيارات لتزويد أسواق السيارات ذات السلسلة المتوسطة، وسلاسل تركيب السيارات الصناعية، وما يتعلق بالاستبدال وشبه السيارات ("حجر الجرارات الفلاحية" وآليات البناء والمركبات دون رخصة السياقة) فضلا عن زجاج البناء.



أما شركة (أ جي سي) أوطوموتيف الأوربية فهي جزء من شعبة "أوطوموتيف" التابعة لمجموعة (أ جي سي) "أوطوموتيف" (أساهي كلاس) وهي متخصصة في إنتاج وتوزيع أنظمة الزجاج (المعدات الأصلية والاستبدال) الخاصة بمصنعي السيارات.