انتخاب المغرب في مجلس الاستغلال البريدي التابع للاتحاد العالمي للبريد

انتخب المغرب يوم الخميس في عضوية مجلس الاستغلال البريدي التابع للاتحاد العالمي للبريد وذلك خلال المؤتمر ال 26 للمنظمة المنعقد من 20 سبتمبر ال 7 أكتوبر باسطنبول التركية.



وانتخب المغرب بحصوله على 116 صوتا من أصل 130 في عضوية هذه الهيئة المكلفة بالقضايا والأمور التقنية والعملياتية ذات الصلة بقطاع البريد.



كما انتخب أحمد قادة مدير التعاون والعمليات الدولية ببريد المغرب، وبالمركز التقني الاقليمي للاتحاد الدولي للبريد بافريقيا الغربية كنائب لرئيس المجلس.



ويتمحور عمل المجلس في التشاور والبحث في سبل مساعدة هيئات البريد على تطوير وتأهيل منتوجاتها وخدماتها، علاوة على التعاون في الأمور العملياتية والاقتصادية والتقنية ويبلغ عدد أعضائه 40.



كما يقدم توصيات للدول الأعضاء حول المعايير التقنية والممارسات المثلى المتعين نهجها لفعالية أكبر للقطاع.



وكان المغرب قد انتخب يوم الأربعاء عضوا في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للبريد.



يذكر أن الاتحاد العالمي للبريد يضم في عضويته 192 بلدا وهو منظمة حكومية تابعة للامم المتحدة تمثل الاطار العالمي للتعاون بين المتدخلين في قطاع البريد.