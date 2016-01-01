الحاجب: السلطات المحلية تؤكد عدم عثورها أو معاينتها لأية محاضر موقعة مسبقا

أكدت السلطات المحلية لإقليم الحاجب أن سير عملية التصويت يتواصل في ظروف عادية بمختلف المكاتب، وأنها "لم تعثر أو تعاين أية محاضر موقعة مسبقا".



جاء ذلك بعد توصل السلطات المحلية للإقليم بشكاية مفادها ممارسة رئيس أحد مكاتب التصويت التابعة للإقليم لضغوط على أعضاء المكتب للتوقيع على محاضر فارغة.



وأضافت السلطات أنها سجلت بعد البحث والتحري في الموضوع، أن هذه الشكاية "لا تستند على إثبات، وأن سير عملية التصويت يتواصل في ظروف عادية بمختلف المكاتب"، مؤكدة "عدم عثورها أو معاينتها لأية محاضر موقعة مسبقا".



كما شددت على أن عملية وضع وتوقيع المحاضر ستتم بعد الانتهاء من عمليات الفرز والإحصاء.