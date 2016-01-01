مهنيو الطيران المغاربة يستكشفون للمرة الأولى السوق التركية ما بين 11 و 13 أكتوبر
أفاد المركز المغربي لإنعاش الصادرات (المغرب-تصدير) أن المغرب سيشارك في الفترة ما بين 11 و 13 أكتوبر الجاري بأنقرة في معرض "أنقرة أنترناسيونال كوبيريشن دايز إن ديفنس أند أيروسبايس- تركيا"، الذي يشكل أرضية للقاءات مباشرة رفيعة بين فاعلي قطاع الطيران الأتراك والأجانب.
وأوضح المركز، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه اليوم الاثنين، أن هذه المشاركة تندرج في إطار مخطط التسريع الصناعي وتأتي عقب إطلاق المنظومات الصناعية الأربعة الأولى للطيران بقطاعات التجميع ونظام الأسلاك الكهربائيةوالصيانة والهندسة.
وأضاف أن دورة 2015 من هذا المعرض استقطبت نحو 250 مقاولة تركية وعالمية من 34 دولة، مبرزا أن تركيا تتمتع بمؤهلات كبرى بفضل موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وذكر البلاغ أن 18 شركة جوية تركية و 40 مطارا تركيا، من ضمنها مطار أتاتورك الدولي باسطنبول، تساهم في تطوير البنيات التحتية المرتبطة بقطاع الطيران وفي نمو قطاع النقل الجوي بتركيا، موضحا أن قطاع الكيران التركي تكيف بسرعة، في إطار التقارب مع الاتحاد الأوروبي، مع المعايير الأوروبية المتعلقة بالمراقبة الجوية.
وتنضاف المشاركة المغربية في هذه التظاهرة الى العديد من الاتفاقات المنجزة خلال العام الجاري بالخصوص المشاركة في تظاهرات كبرى مماثلة.
وأشار البلاغ إلى أن "المغرب-تصدير" وتجمع الصناعيين المغاربة في مجال الفضاء والطيران سيواصلان ، بعد هذه التظاهرة، بحثهم عن فرص جديدة من خلال المشاركة في تظاهرة "ايرومارت تولوز" و "ايروسبايس ميتينغ كوالالمبور".
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