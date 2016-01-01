الدار البيضاء .. الدورة الأولى لسباق بوسكورة يوم 16 أكتوبر الجاري

تحتضن غابة بوسكورة بالدار البيضاء، يوم 16 أكتوبر الجاري ، الدورة الأولى لسباق بوسكورة ، وذلك بمشاركة أزيد من 1500 مشارك، مغاربة وأجانب.



وقال عبد العزيز المسفر، رئيس (جمعية العدائين الدار البيضاء أونديراس)، الجهة المنظمة ، خلال ندوة صحفية عقدت مساء اليوم الاثنين بالدار البيضاء لتقديم هذا السباق ، إن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة يتمثل أساسا في تحفيز العموم على ممارسة الرياضة ، مضيفا أنه من المنتظر أن يستقطب السباق حوالي 2000 عداء.



وأشار إلى أن برنامج دورة 2016 يقترح على المشاركين ، مسارين ، الأول يمتد على 21 كيلومترا وهو مخصص للمعتادين على مثل هذه المسابقات ، في حين يمتد المسار الثاني على طول عشرة كيلومترات وهو موجه للمبتدئين من أجل اكتشاف المناظر الطبيعية التي تتمتع بها غابة بوسكورة.



وعبر السيد المسفر عن أمله في أن يتطور هذا المولود الرياضي الجديد، المنظم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع وعمالة إقليم بوسكورة وتجرى أطواره في وسط طبيعي ومتنوع ، في الدورات المقبلة، مضيفا أن هذه التظاهرة مفتوحة في وجه الرياضيين والعموم.



ومن جهة أخرى ، عبرت مداخلات ممثلين عن جمعيات مهتمة بمواكبة المصابين بعدد من الأمراض ، عن الرغبة في المشاركة في هذا السباق للتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة، خاصة فيما يخص الجانب النفسي الذي يساهم في التخفيف من معاناة المصابين بأمراض مزمنة.