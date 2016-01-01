الدار البيضاء.. توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في الأقراص المهلوسة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن درب السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في الأقراص المهلوسة.



وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمنطقة أناسي بسيدي البرنوصي، مضيفا أن عملية التفتيش المنجزة بمنزله أسفرت عن حجز 3105 أقراص مخدرة من نوع ريفوتريل كانت معدة للترويج.



وأوضح البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.



وحسب المصدر ذاته، تندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديدا الأقراص المهلوسة.