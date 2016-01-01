بعد أكادير، الرحالة بول بيرميجو يشد الرحال صوب ورزازات في رحلته الرابطة بين مكان انعقاد "كوب 21" و"كوب 22 "

توجه الرحالة الفرنسي بول بيرميجو ، اليوم ، الثلاثاء، صوب مدينة ورزازات على متن دراجته الهوائية المزودة بالألواح الشمسية ، وذلك في إطار رحلته الرابطة بين باريس ، مكان انعقاد القمه العالمية للمناخ في دورتها 21 (كوب 21) ،و مراكش التي ستحتضن القمة 22 شهر نونبر القادم.



وكان هذا الرحالة قد حل بمدينة أكادير نهاية الاسبوع الماضي ، بعدما انطلق يوم 3 شتنبر من باريس على متن دراجته ،الثلاثية العجلات، التي ارتأى تسميتها " عقرب الشمس" (سكوربيون صولير) ، حيث اجتاز التراب الاسباني ليصل إلى المغرب الذي مر عبر عدد من مدنه الواقعة على شاطئ المحيط الأطلسي قبل أن يصل إلى أكادير.



وأوضح في تصريح صحافي أنه قام خلال السنة الماضية برحلة في تركيا ذهابا وإيابا صحبة مجموعة من الدراجين المنتسبين إلى مجموعة "سان تريب" ، مشيرا إلى أن هذه المجموعة لم تكن تتوفر على مشروع جماعي حقيقي ، ومن ثم تولدت لديه فكرة الربط بين العاصمة الفرنسية باريس التي احتضنت قمة"كوب21" ، ومراكش التي ستحتضن"كوب 22".



وقد قطع السيد برميجو المسافة الرابطة بين باريس وأكادير ممددا على دراجته الهوائية المزودة بالدفع الكهربائي المتأتي من الألواح الشمسية التي نصبت فوق الدراجة التي استطاع بواسطتها أن يجتاز مسافة تصل إلى حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر.