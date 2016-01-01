توظيف مالي لمبلغ 6،4 مليار درهم من فائض الخزينة (مديرية الخزينة والمالية الخارجية)
أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أمس الاثنين، عمليتي توظيف مالي لفائض الخزينة، همت مبلغا إجماليا قدره 6،4 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في بلاغ نشرته على الموقع الالكتروني للوزارة، أن الأمر يتعلق بعملية توظيف مع إعادة الشراء لمبلغ 4 ملايير درهم لمدة سبعة أيام، بسعر فائدة متوسط نسبته 2,51 في المائة.
أما التوظيف الثاني فهم، حسب المصدر نفسه، مبلغ 2،4 مليار درهم مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط نسبته 2،40 في المائة.
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