الحملة الطبية التضامنية المتنقلة بحيي الهراويين ومولاي رشيد مبادرة إنسانية تروم تعزيز ولوج الفئات المعوزة للعلاجات الطبية (مسؤول)

قال المسؤول عن القطب الإنساني بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، فريد الطنجاوي الجزولي، إن الحملة الطبية التضامنية المتنقلة التي اعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقتها اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، مبادرة إنسانية تتوخى تعزيز ولوج الفئات المعوزة بحيي الهراويين ومولاي رشيد للعلاجات الطبية الأساسية.



وأضاف الجزولي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أن الساكنة المستهدفة، ستستفيد خلال هذه القافلة الصحية، من فحوصات طبية متعددة الاختصاصات، لاسيما في تخصصات الطب العام وطب العيون والطب الباطني، وأمراض الجهاز الهضمي و طب الأطفال، وأمراض المسالك البولية، أمراض القلب والشاريين.



وأشار إلى أنه بهدف ضمان النجاح التام لهذه العملية، تمت تعبئة وسائل لوجيستية وتقنية مهمة وطواقم طبية وموازية، متمثلة في 40 طبيبا و20 ممرضا، إلى جانب سبع وحدات طبية متنقلة مزودة بآلات للأشعة الرقمية، وأجهزة للفحص بالصدى، وطب العيون، وكرسي لطب الأسنان، وآلات للتحليلات البيولوجية، وصيدلية، وسيارة إسعاف.