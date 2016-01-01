الدار البيضاء .. لقاء إخباري تحسيسي حول "بطانة الرحم المهاجرة وضعف الخصوبة" بالدار البيضاء يوم 15 أكتوبر الجاري

ينظم مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالدار البيضاء، يوم 15 أكتوبر الجاري، لقاء إخباريا تحسيسيا حول "داء بطانة الرحم المهاجرة وضعف الخصوبة".



وأوضح بلاغ للمنظمين أن هذا اللقاء التحسيسي مفتوح للعموم، وذلك يهدف التحسيس والإخبار بهذا المرض، الذي يعد من بين أولى مسببات ضعف الخصوبة عند النساء، إلا أن تشخيصه يأتي بشكل متأخر.



وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء سيعرف مشاركة كل من الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة، التي تنشط في مجال التحسيس الصحي وضعف الخصوبة وصعوبات الإنجاب، بالإضافة إلى جمعية "أوندو مايند"، التي تعمل على التعريف ببطانة الرحم المهاجرة والمساعدة على تطوير التكفل الطبي بها.



وأوضح أن التشخيص المبكر للداء والتكفل به يشكل أهمية قصوى للحفاظ على الخصوبة، مضيفا أن الإصابة بهذا المرض تقدر ما بين 1 إلى 2 من النساء، ضمن 10 نساء في سن الخصوبة، مشيرا إلى عدد المصابات به تقدر ب180 مليون إصابة في العالم.



وبهذه المناسبة، سيقدم الدكتور أمين بتيتي، اختصاصي في أمراض النساء والتوليد، وخبير في بطانة الرحم وطب الخصوبة بالمستشفى، عرضا حول الداء وتأثيره على صحة النساء، وعلى خصوبة الزوجين.



وتوجه أشغال هذا اللقاء الإخباري التحسيسي للعموم، وكذا للأطباء الذين يرغبون في التعرف على مزيد من المعلومات حول المرض الذي يعرف تأخرا في تشخيصه عبر العالم.