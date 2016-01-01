نبذة عن السيد محمد رشاد بوهلال السفير الجديد للمغرب باليابان
ازداد السيد محمد رشاد بوهلال الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، ىسفيرا باليابان، عام 1951 بالرباط.
وشغل السيد بوهلال، خريج المدرسة العليا للتجارة وإدارة المقاولات بروان عام 1976، عدة مناصب من بينها مدير مساعد، رئيس القسم التجاري بمكتب الصرف بوزارة المالية عام 1979، ومدير صناعات الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية عام 1988، وكاتب عام لوزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية عام 1991 ومستشار لدى الوزير الأول مكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية عام 1994.
وعين السيد بوهلال سفيرا لدى المجموعة الأوروبية لمملكة بلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ عام 1996، وكاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون عام 1999، وسفيرا في جمهورية ألمانيا الفدرالية عام 2004 ثم سفيرا بالولايات المتحدة عام 2011.
وتم توشيح السيد بوهلال بوسام العرش من درجة فارس ووسام العرش من درجة ضابط وكذا بوسام الصليب الأكبر للتاج البلجيكي ووسام الصليب الأكبر لجمهورية ألمانيا الفدرالية.
ويرأس السيد بوهلال النادي الملكي للطيران بالرباط وهو عضو مؤسس للمهرجان الدولي لأفلام الحيوانات والبيئة.
وفي عام 2004، اختير السيد بوهلال "سفير السنة" من طرف الغرفة الأمريكية العربية للتجارة بواشنطن.
والسيد محمد رشاد بوهلال متزوج وأب لولدين.
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