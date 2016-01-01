نبذة عن السيد المنور عالم سفير صاحب الجلالة الجديد بالجمهورية التركية

ازداد السيد المنور عالم، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سفيرا للمغرب بالجمهورية التركية، سنة 1955 بالرباط.



والتحق السيد عالم، الحاصل على الإجازة في الاقتصاد من جامعة إيكس مارسيليا 3، بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون سنة 1979.



وزاول السيد عالم مهامه بسفارة المغرب بباريس مابين 1981 و 1992، قبل أن يعين ما بين 1992 و1994 بخلية الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية.



وتقلد مابين سنتي 1998 و 2003 منصب سفير صاحب الجلالة بالدانمارك وإيسلندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.



كما شغل ما بين 2003 و2004 مهمة مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.



وسنة 2004، تم تعيين السيد عالم سفيرا لجلالة الملك، رئيسا لبعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، ممثلا للمغرب في الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي.



والسيد المنور عالم متزوج وأب لثلاثة أبناء.