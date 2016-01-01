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نبذة عن السيد محمد أمين بلحاج سفير المغرب الجديد بجمهورية صربيا والجبل الأسود

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 10 دقيقة مضت
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ازداد السيد محمد أمين بلحاج الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سفيرا للمغرب بجمهورية صربيا والجبل الأسود، عام 1967 بالرباط.

وشغل السيد بلحاج ، بصفته وزيرا مفوضا، عدة وظائف في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

وفي 2013 ، عين مديرا للقضايا الشاملة بعد أن شغل منصب مدير للشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجستيك (2009) ومساعد رئيس بعثة بسفارة المغرب في ايطاليا (2005- 2009) ورئيس مصلحة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ( 2003- 2005).

ومن 2001 إلى 2002، كان السيد بلحاج مستشارا بالبعثة الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، مكلفا بمتابعة تفعيل اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وملف حلف شمال الأطلسي.

وقبل ذلك، شغل مهام مستشار في مديرية الشؤون الأوروبية، مكلف بملف فرنسا (2000-2001)، ومستشار تقني بديوان كتابة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون، مكلف بالعلاقات الاقتصادية (1998- 2000) ومتصرف مكلف باتفاقيات عدم الازدواج الضريبي بوزارة الاقتصاد والمالية (1992-1998).

والسيد بلحاج خريج المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط (1988-1992) وهو حاصل على الشهادة الأولى للدراسات العليا في العلوم السياسية العامة (1992-1995) والشهادة الثانية للدراسات العليا (1996) ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام بالرباط (1998) وماستر في التحليل متعدد التخصصات للبناء الأوروبي بجامعة لوفان لانوف بروكسيل (2002-2003).

والسيد محمد أمين بلحاج متزوج وأب لابنين.

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