نبذة عن السيد نبيل زنيبر سفير المملكة الجديد بدولة قطر

ازداد السيد نبيل زنيبر، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سفيرا للمغرب بدولة قطر، سنة 1966 بمدينة الرباط.



وشغل السيد زنيبر، الحاصل على دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية من جامعتي باريس 1 ودوفين سنة 1993، ودبلوم الدراسات العليا في التجارة بباريس سنة 1998، والسلك العالي للدراسات العليا الأوروبية بالمدرسة الوطنية للإدارة سنة 2007، منذ ماي 2014 منصب رئيس مجموعة "س.ف.أ.ؤ" بالمغرب (مجموعة تويوتا العالمية/ شركة تويوتا تسوشو).



كما تولى في الفترة ما بين ماي 2010 و ماي 2014 منصب مدير عام لمجموعة "س.ف.أ.ؤ" بالمغرب (جينيرال موتورز، وباكار، وداف وإيسوزو)، وبالموازاة مع ذلك كان مديرا عاما ل "نيسان بالمغرب"، ومديرا عاما لدراجات بوجو (د.ي.م.ا.ك) ومديرا عاما لأزيان هال (المملكة المتحدة والصين).



وعمل السيد زنيبر مستشارا لوزير الاقتصاد والمالية ما بين فبراير 2008 وماي 2010، وتولى منصب مدير عام "لبيرليي المغرب" من أكتوبر 1997 إلى غاية دجنبر 2007.



وقام السيد زنيبر ما بين 1993 و 2000 بمهام لدى مجموعة الشركة الوطنية للاستثمار لدى المدير المنتدب والنائب عن المديرية العامة للمجموعة، وكان أيضا متصرفا وعضوا بلجان الإدارة والتدقيق لفروع مجموعة الشركة الوطنية للاستثمار.



ومن ضمن المهام التي اضطلع بها السيد زنيبر عضوية لجنة مجلس إدارة مجموعة الشركة الوطنية للاستثمار (أونا) ما بين 2000 و 2005، ورئاسة لجنة إعادة هيكلة "رونو المغرب" (1996). كما كان رئيسا ومشاركا في تأسيس المدرسة العليا للتجارة بالدار البيضاء، فضلا عن تكليفه بمهمة لدى الإدارة العامة للشركة الشريفة للبترول، مجموعة طوطال إلف (1992).



وعلى المستوى الدولي، يشغل السيد زنيبر عضوية مجلس الامتياز بمكتب جينيرال موتورز لشمال إفريقيا منذ شتنبر 2011، وهو أستاذ وعضو مشارك في تأسيس المركز الأورومتوسطي لمجموعة مدرسة الدراسات العليا في التجارة بباريس منذ سنة 1998.