نبذة عن السيد لحسن مهراوي سفير جلالة الملك الجديد بجمهورية ايرلندا

ازداد السيد لحسن مهراوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سفيرا للمملكة المغربية بجمهورية ايرلندا سنة 1967 بعوينة تركز بإقليم آسا الزاك. ويعمل السيد مهراوي باحثا وأستاذا جامعيا بكلية الطب بيشا-باريس (فرنسا) وبالمغرب بكلية الطب والصيدلة بالرباط.



وحصل على دكتوراة في الفيزيولوجيا وفيزيولوجيا أمراض التغذية من جامعة باريس ديدرو سنة 1994 ودبلوم الدراسات المعمقة في التخصص ذاته من الجامعة ذاتها. وقد راكم تجربة واسعة في مجال البحث العلمي كما كان مسؤولا على العديد من المشاريع العلمية بالمختبرات العمومية والخاصة. والسيد مهراوي عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية منذ سنة 2006، وعضو مؤسس والناطق باسم جمعية القبائل الصحراوية المغربية بأوروبا منذ سنة 1999. كما شارك في تنشيط عدد من الندوات وقدم العديد من المداخلات باسم المملكة باعتباره عضوا بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.



ووشح جلالة الملك السيد مهراوي في مارس 2000 بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الاستثنائية.