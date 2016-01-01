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توقيف صاحب سوابق رفقة زوجته و ابنه بتهمة الاتجار في الأقراص المهلوسة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في الأقراص المهلوسة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 43 سنة على متن سيارته الخاصة، رفقة زوجته وابنه، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 6410 أقراص مهلوسة من مختلف الأنواع.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وذكر البلاغ أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل مكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها، لا سيما الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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