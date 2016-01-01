افتتاح الدورة السابعة للأيام الصيدلانية بمكناس
افتتحت ، عشية اليوم الجمعة بمدينة مكناس ، الأيام الصيدلانية السابعة تحت شعار "الصيدلية، ملتقى العلوم".
وأضحت هذه الأيام التي تنظمها نقابة الصيادلة بمكناس، موعدا منتظما يلتقي فيه مهنيو قطاع الصيدلة على الصعيد الوطني .
وافتتحت الدورة بمعرض لمنتوجات المختبرات من الأدوية والأدوية شبه الطبية، مع تقديم جديدها في المجال، بحضور أطباء وصيادلة وفاعلين في مجال صناعة الأدوية.
ويعتبر المعرض فرصة للصيادلة للوقوف على ما جد من أدوية، وكذا للمختبرات لتسويق منتوجاتها في علاقة مباشرة بينها وبين الصيدلي وبأسعار مشجعة.
وحسب المنظمين، فإن محاور هذه الدورة ستخصص لإبراز الصيدلي ك"رجل علوم بامتياز"، من خلال أربع ورشات وموائد مستديرة ينشطها دكاترة وباحثون في المجال من مستوى عال.
ومن بين أبرز المواضيع المبرمجة في الأيام السابعة مستجدات العلاج بخصوص الفيروس الكبدي، وجودة المنتوجات الصيدلية وكيفية محاربة تلك المقلدة أو المزورة، والتكفل بالأمراض المزمنة، وطرق تكييف مجالس هيئة الصيادلة مع الجهوية في صيغتها الجديدة بتناغم مع تطور المهنة، فضلا عن التكوين المستمر في المجال.
وتعرف الأيام الصيدلية في مختلف دوراتها حضور عدد كبير من التنظيمات المهنية ، الجهوية والوطنية ، إضافة إلى ممثلي المنتجين والمصنعين بتنسيق مع عدد من الهيئات الفاعلة قي القطاع.
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