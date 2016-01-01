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نبذة عن السيد زكرياء الكومري سفير جلالة الملك الجديد بجمهورية الدومينيكان

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 2 دقيقة مضت
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يعد السيد زكرياء الكومري، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سفيرا للمغرب بجمهورية الدومينيكان، خريج مدرسة (نيتز) للدراسات الدولية المتقدمة، التابعة لجامعة جون هوبكينغز بواشنطن.

وتقلد السيد الكومري، الحاصل على شهادتين في السياسات الدولية العمومية والشؤون الدولية والإدارة العمومية، وأخرى في الإدارة الدولية، العديد من المسؤوليات في مجال تصميم وتدبير برامج التكوين والتعزيز المؤسساتي بالأمريكيتين.

وتقلد السيد الكومري أيضا منصب مستشار بالعديد من مؤسسات التنمية بأمريكا اللاتينية وبمؤسسة "سينيور فولو غلوبال"، وهو مكتب للاستشارة وتنمية القدرات. كما شغل خلال مساره الممتد ل15 سنة بمنظمة الدول الأمريكية، مناصب رفيعة المستوى، من بينها خبير بارز في تنمية القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات وتبادل المعارف.

وكان أيضا واضع تصور ومؤسس المجموعة الأمريكية للمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وشبكة التعاون الأمريكي.

وسبق لسفير المغرب الجديد بالدومينيكان أن أدار وشارك في ندوات بالعديد من الجامعات، وباجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وكذا بالأمم المتحدة.

وتم أيضا اختياره من قبل برنامج الشباب المهني التابع للمؤسسة الكندية للأمريكيتين (فوكال 1999)، وبرنامج (تي إل سي) بواشنطن (2000).

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