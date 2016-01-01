حملة ترويجية للمكتب الوطني المغربي للسياحة بشمال إسبانيا لتعزيز وجهة المغرب

نظمت مندوبية المكتب الوطني المغربي للسياحة بمدريد مؤخرا بجهتي شمال إسبانيا حملة ترويجية لوجهة المغرب وتكريسه بين المنتجات السياحية التي يقترحها مهنيو السياحة الإسبان، لاسيما وكالات الأسفار.



ومن أجل التعريف بالإمكانات والمؤهلات السياحية التي تزخر بها المملكة عرضت مندوبية المكتب الوطني المغربي للسياحة بمدريد، خلال هذه الجولة، مختلف المنتجات السياحية التي تقدمها وجهة المغرب لوكالات الأسفار بشمال إسبانيا، خاصة بجهتي كانتابريا والباسك.



وأوضح بلاغ للمكتب الوطني المغربي للسياحة أن عددا من وكلاء الأسفار بهذا البلد الايبيري حضروا الورشات التي نظمت خلال هذه الحملة الترويجية، لاسيما بمدن سانتاندير وبلباو وسان سيباستيان.



وتابع أن هؤلاء المهنيين أبدوا اهتماما كبيرا بالمغرب، وكذا بتنوع العرض السياحي المقترح، مشيرا إلى أن اختيار هذه المدن جاء لكونها تمثل ثلاثة أسواق سياحية مهمة بشمال إسبانيا.



كما شكلت هذه الحملة الترويجية مناسبة للإعلان عن إطلاق الصفحة الإلكترونية "إكسبيرتوسمرويكوس.كوم" التي تم تكييفها مع اللوحات والهواتف الذكية، ودعوة المهنيين لتسجل فيها ويصبحون متخصصين في المغرب.



يشار إلى أن إسبانيا تعد ثاني بلد مصدر للسياح الأجانب إلى المغرب بعد فرنسا بحصة بلغت 21,3 بالمائة من مجموع الوافدين.