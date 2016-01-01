توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد 16 أكتوبر

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأحد، تشكل بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية وذلك فوق السواحل الشمالية والوسطى.



وستكون الأجواء مغشاة بسحب عليا فوق الأقاليم الجنوبية والمناطق الوسطى، مع سماء قليلة السحب بباقي جهات المملكة. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من الشرق فوق منطقة طنجة، ومن القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، كما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بالسهول الشمالية-الغربية ومن الشمال إلى متقلبة الاتجاه بباقي الجهات.



وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات، وما بين 15 و22 درجة بداخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، ومابين 22 و25 درجة بأقصى الجنوب، وستكون مابين 08 و 14 درجة بباقي المناطق.



أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 17 و24 درجة بمرتفعات الأطلس والواجهة المتوسطية، ومابين 23 و 28 درجة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية، والسايس، والغرب، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والشاوية، ودكالة، وعبدة والشياظمة، ومابين 27 و32 درجة بسوس، وسهول تادلة، والرحامنة، والحوز، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، ومابين 32 و36 درجة بأقصى الجنوب. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والمهدية وما بين طانطان والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.