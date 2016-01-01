انتخاب المغربية فاطمة مازي كعيمة عضوا في المكتب التنفيذي لشبكة البرلمانيات العربيات
انتخبت الهيئة العامة لشبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات" خلال اجتماعها، الليلة الماضية في عمان، السيدة فاطمة مازي كعيمة، رئيسة جمعية النساء الحركيات (المغرب)، عضوة في المكتب التنفيذي للشبكة الذي يضم 11 سيدة.
كما انتخبت الهيئة السيدة رولا الفرا الحروب (الأردن)، رئيسة للمكتب التنفيذي للشبكة إلى جانب عضوات أخريات من مصر وفلسطين والجزائر والبحرين والعراق .
وأكدت رولا الحروب أنه سيتم انتخاب عضوات المكتب الأربعة المتبقيات خلال الانتخابات التكميلية التي سيتم إجراؤها يوم 31 نونبر المقبل، بمشاركة ممثلات عن كل من السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان واليمن ومصر والسودان.
وأشارت رئيسة المكتب التنفيذي لشبكة البرلمانيات العربيات للمساواة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الشبكة التي ستتخذ من لبنان مقرا لها وتفتح فرعين لها بكل من المغرب والأردن، تضم حاليا 135 عضوة من 13 دولة عربية.
وتهدف الهيئة، التي تعنى بالدفاع عن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، إلى توحيد جهود البرلمانيات الحاليات والسابقات في الوطن العربي لرفع نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وصولا إلى المناصفة بحلول العام 2030، معتبرة التمكين السياسي أولوية لعمل الشبكة على تغيير التشريعات المنظمة للبيئة السياسية، وعلى رأسها قوانين الانتخاب للمجالس النيابية والبلدية والحكم المحلي.
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