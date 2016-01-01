أزيد من 97 ألف مستفيد من البرنامجين المسجدي والتلفزي لمحو الأمية على صعيد جهة درعة- تافيلالت برسم 2016-2017
بلغ عدد المستفيدين من البرنامجين المسجدي والتلفزي لمحو الأمية على صعيد جهة درعة- تافيلالت برسم الموسم الدراسي 2016 - 2017 ، ما مجموعه 97 ألف و 332 مستفيد.
ويتوزع المستفيدون ، حسب إحصائيات تم تقديمها اليوم الاثنين بمناسبة إعطاء الانطلاقة لبرنامج محو الأمية بالجماعة القروية ملاعب، بحضور على الخصوص والي جهة درعة- تافيلالت عامل إقليم الرشيدية السيد محمد فنيد ورؤساء المصالح الأمنية والخارجية والمنتخبين ، على إقليم الرشيدية بما مجموعه 15 ألف و 435 مستفيدا ( المستويان الأول والثاني من البرنامج المسجدي) ، و23 ألف و 435 مستفيدا ( المستويان الأول والثاني من البرنامج التلفزي)، وإقليم ورزازات بما مجموعه 5 آلاف و759 مستفيدا ( المستويان الأول والثاني من البرنامج المسجدي) و 6 آلاف و 560 مستفيدا ( المستويان الأول والثاني من البرنامج التلفزي).
وعلى صعيد إقليم ميدلت، فقد بلغ عدد المستفيدين ما مجموعه 4 آلاف و 950 مستفيدا ( المستويان الأول والثاني من البرنامج المسجدي) و 7 آلاف و14 مستفيدا ( المستويان الأول والثاني من البرنامج التلفزي)، فيما وصل عدد المستفيدين على صعيد إقليم زاكورة ما مجموعه 7 آلاف و920 مستفيدا ( المستويان الأول والثاني من البرنامج المسجدي) و 11 ألف و 84 مستفيدا (المستويان الأول والثاني من البرنامج التلفزي)، وإقليم تنغير بما مجموعه 5 آلاف و435 مستفيدا ( المستويان الأول والثاني من البرنامج المسجدي) و 9 آلاف و 740 مستفيدا ( المستويان الأول والثاني من البرنامج التلفزي).
وبلغ عدد الأطر التربوية على مستوى هذه الجهة ما مجموعه 981 إطارا، منهم 3 منسقين جهويين، و 13 منسقا إقليميا ،و 88 مستشارا تربويا، و877 من مؤطري الدروس، فيما بلغ عدد المراكز بالمستويين الأول والثاني من برنامج محو الأمية بالمساجد ما مجموعه 877 مركزا .
شاشة أخبارنا
علاقة غرامية بين "بقال" و "تلميذة" بالزمامرة تنتهي بجريمة قتل بشعة
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية اهتزت جماعة الزمامرة عصر يوم أمس على وقع جريمة قتل ذهبت ضحيتها تلميذة عشرينية ، تدرس بقسم الثانية باكالوريا، بثانوية " ... تفاصيل أكثر
- أكنوش يقصف العائلة البرلمانية : درية عندها 21 عام داخلة للبرلمان مع باباها وأمها بحال ايلى داخلين لحديقة الحيوان
- الخطاب الملكي يحرك المسؤولين وهذا ما قررته مديرية الضرائب
- أصغر رئيسة جماعة بالمغرب تتعرض لاعتداء وتوصف ب"العاهرة"
- للتسول فنون : شاهد كيف تتحايل هذه السيدة على المارة لاستجداء تعاطفهم ( الصور )
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟