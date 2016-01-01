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أزيد من 97 ألف مستفيد من البرنامجين المسجدي والتلفزي لمحو الأمية على صعيد جهة درعة- تافيلالت برسم 2016-2017

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 5 دقيقة مضت
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بلغ عدد المستفيدين من البرنامجين المسجدي والتلفزي لمحو الأمية على صعيد جهة درعة- تافيلالت برسم الموسم الدراسي 2016 - 2017 ، ما مجموعه 97 ألف و 332 مستفيد.

ويتوزع المستفيدون ، حسب إحصائيات تم تقديمها اليوم الاثنين بمناسبة إعطاء الانطلاقة لبرنامج محو الأمية بالجماعة القروية ملاعب، بحضور على الخصوص والي جهة درعة- تافيلالت عامل إقليم الرشيدية السيد محمد فنيد ورؤساء المصالح الأمنية والخارجية والمنتخبين ، على إقليم الرشيدية بما مجموعه 15 ألف و 435 مستفيدا ( المستويان الأول والثاني من البرنامج المسجدي) ، و23 ألف و 435 مستفيدا ( المستويان الأول والثاني من البرنامج التلفزي)، وإقليم ورزازات بما مجموعه 5 آلاف و759 مستفيدا ( المستويان الأول والثاني من البرنامج المسجدي) و 6 آلاف و 560 مستفيدا ( المستويان الأول والثاني من البرنامج التلفزي).

وعلى صعيد إقليم ميدلت، فقد بلغ عدد المستفيدين ما مجموعه 4 آلاف و 950 مستفيدا ( المستويان الأول والثاني من البرنامج المسجدي) و 7 آلاف و14 مستفيدا ( المستويان الأول والثاني من البرنامج التلفزي)، فيما وصل عدد المستفيدين على صعيد إقليم زاكورة ما مجموعه 7 آلاف و920 مستفيدا ( المستويان الأول والثاني من البرنامج المسجدي) و 11 ألف و 84 مستفيدا (المستويان الأول والثاني من البرنامج التلفزي)، وإقليم تنغير بما مجموعه 5 آلاف و435 مستفيدا ( المستويان الأول والثاني من البرنامج المسجدي) و 9 آلاف و 740 مستفيدا ( المستويان الأول والثاني من البرنامج التلفزي).

وبلغ عدد الأطر التربوية على مستوى هذه الجهة ما مجموعه 981 إطارا، منهم 3 منسقين جهويين، و 13 منسقا إقليميا ،و 88 مستشارا تربويا، و877 من مؤطري الدروس، فيما بلغ عدد المراكز بالمستويين الأول والثاني من برنامج محو الأمية بالمساجد ما مجموعه 877 مركزا .

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