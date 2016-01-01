إدماج الفاعلين غير الحكوميين سيمكن كوب 22 من المرور الى وتيرة أخرى وطموح جديد

أكد رئيس الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 22" السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الاثنين بمراكش، أن ادماج الفاعلين غير الحكوميين من شأنه أن يمكن قمة مراكش من المرور الى وتيرة أخرى وطموح جديد.



وأوضح خلال اللقاء الذي خصص للمجتمع المدني الذي نظم اليوم في اطار ماقبل كوب 22 ، أن هذا الاجتماع، الذي يعتبر لقاء تمهيديا لقمة مراكش من أجل تنفيذ اتفاقية باريس، سيمكن من المرور من الإطار التفاوضي الى الإطار التفعيلي بفضل احترام الالتزامات وادماج الفاعلين غير الحكوميين.



وقال في هذا الصدد،"أنا واثق من أنه بإمكاننا إبراز ليس فقط مستوى الوعي، ولكن، أيضا، مستوى النضج والقدرة على تحويل الأقوال والالتزامات الى أفعال"، مشيرا الى أنه لا مجال لمضيعة الوقت بل يتعين ربح الوقت والعمل.



ومن جهتها، أبرزت الكاتبة التنفيذية للاتفاقية الاطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ السيدة باتريسيا إيسبينوزا أن المجتمع المدني يضطلع بدور هام في النهوض بالعمل المرتبط بالمناخ، من خلال تبني مبادرات تهدف الى رفع التحديات التي تعترض هذا المجال.



وبعد أن اعتبرت أنه يتعين على المجتمع المدني المساهمة والاستفادة من نقل المعارف التي تعد مبادرات هامة لحل اشكالية تغير المناخ سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي أو الدولي، أشارت السيدة باتريسيا إيسبينوزا الى أنه في ما يتعلق بتعزيز القدرات فإن مؤتمر " كوب 22" سيمكن المجتمع المدني من الانخراط أكثر في الأنشطة المشتركة بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، ما من شأنه أن يرفع مستوى الطموح وتسريع العمل الخاص بالمناخ.



تجدر الإشارة الى أن هذا الاجتماع حضرته عدة شخصيات من بينها السيدة حكيمة الحيطي المبعوثة الخاصة لمؤتمر " كوب 22"، والسيدة لورانس توبيانا وهي رائدة البيئة الفرنسية لمؤتمر "كوب 21"، فضلا عن المسؤول عن قطب المجتمع المدني في مؤتمر مراكش السيد ادريس اليزمي، وسفير كوب22 للمفاوضات متعددة الأطراف السيد عزيز مكوار ، وعدد من الشبكات للفاعلين غير الحكوميين.