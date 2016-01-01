مهرجان إفران للفلك.. تلامذة المدارس الابتدائية بافران وأزرو يستفيدون من ورشة في علم الفلك

انطلقت اليوم الخميس بمدينة إفران فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الفلك المنظم بمبادرة من أعضاء نادي علم الفلك التابع لجامعة الأخوينK بتنظيم ورشة تكوينية حول موضوع "جميعا ضد التلوث الضوئي" لفائدة تلميذات وتلاميذ المدارس الابتدائية التابعة لعمالتي إفران وأزرو.



وتم خلال هذه التظاهرة العلمية المنظمة بشراكة مع نادي أزرو للفلك من 20 الى 23 أكتوبر الجاري تحت شعار " جميعا ضد التلوث الضوئي.. أطفؤوا الأنوار ... أنيروا السماء"K تسليط الضوء على التأثيرات السلبية للتلوث الضوئي الذي يقف عقبة وحاجزا أمام رؤية والاستمتاع بجمالية السماء ونجومها.



وبهذه المناسبة، قال مدير المهرجان والأستاذ بجامعة الأخوين السيد حسن دغماوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مهرجان إفران للفلك الذي يتزامن مع استعداد المغرب لتنظيم مؤتمر المناخ (كوب 22 ) من 7 الى 18 نونبر القادم بمراكش يهدف الى تقريب علم الفلك من عامة الناس عموما وأطفال المدارس على وجه الخصوص وتحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على المحيط البيئي.



وأضاف السيد دغماوي أن جامعة الأخوين دأبت على تنظيم مهرجان الفلك بمدينة إفران بمشاركة عدد من الأساتذة المختصين وهواة علم الفلك من المغرب وكندا وفرنسا وإسبانيا للإسهام في نشر المعرفة العلمية في مجال علم "الأجرام السماوية" وأيضا تحفيز الشباب على اختيار التوجهات العلمية في مسارهم الدراسي.



وشهد اليوم الأول من مهرجان إفران للفلك تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية أو المرسومة تتمحور حول علم الفلك بالإضافة الى أمسية ليلية لفائدة تلامذة المدارس الابتدائية لمشاهدة النجوم والكواكب عبر استعمال المقراب ( التلسكوب).



وسيعرف المهرجان المنظم على مدى أربعة أيام بتأطير عدد من الفلكيين والمهتمين بالمجال، تنظيم سلسلة من الندوات والمحاضرات، ولقاءات نقاش بين الفلكيين والجمهور ومشاهدات ليلية بواسطة أجهزة الرصد، بالإضافة إلى عروض ومسابقات لفائدة تلاميذ المدارس.



كما يتضمن البرنامج العام للمهرجان عرض أشرطة فيديو تتناول موضوع "الفلك والفن والطبيعة"، وصبحيات للأطفال، وورشات للشباب في الهواء الطلق، وليالي مشاهدة للتعرف على مكونات الفضاء.



ويهدف المهرجان، الذي انطلق سنة 2012، بمبادرة من النادي الفلكي لجامعة الأخوين، إلى تحفيز الأطفال والشباب على الاهتمام أكثر بالعلوم والتكنولوجيا، والعمل على تحسين إدماج التعليم الفلكي في المناهج التعليمية المغربية، وتبسيط علم الفلك للأطفال وللعموم.