أحكام تتراوح بين 15 سنة وسنة حبسا نافذا في حق سبعة متهمين توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، بأحكام تراوحت بين 15 سنة وسنة واحدة سجنا نافذا في حق سبعة متهمين توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.



وقضت المحكمة في حق متهم ب15 سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والتحريض على ارتكاب فعل إرهابي".



وأصدرت المحكمة حكما بالحبس ثلاث سنوات نافذة في حق ثلاثة متهمين توبعوا في ملف واحد وبثلاث سنوات نافذا في حق متهم آخر توبع في ملف منفصل، فيما قضت في ملف آخر توبع فيه متهمين اثنين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.



وتوبع هؤلاء من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية" كل حسب المنسوب إليه.