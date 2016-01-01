أحكام تتراوح بين 15 سنة وسنة حبسا نافذا في حق سبعة متهمين توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، بأحكام تراوحت بين 15 سنة وسنة واحدة سجنا نافذا في حق سبعة متهمين توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.
وقضت المحكمة في حق متهم ب15 سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والتحريض على ارتكاب فعل إرهابي".
وأصدرت المحكمة حكما بالحبس ثلاث سنوات نافذة في حق ثلاثة متهمين توبعوا في ملف واحد وبثلاث سنوات نافذا في حق متهم آخر توبع في ملف منفصل، فيما قضت في ملف آخر توبع فيه متهمين اثنين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وتوبع هؤلاء من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية" كل حسب المنسوب إليه.
شاشة أخبارنا
مايسة تقصف الوزراء : خارجين ب70 مليون للوزير ومدخلين خوتهوم وعيالاتهوم.. وتيقولك: "تقبل الله نضال الإخوة والأخوات"!! الزفت لواه ماشي النضال
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس قصفت الكاتبة المغربية مايسة سلامة الناجي ، الوزراء والاحزاب ، عبر تدوينة مثيرة لقيت تجاوبا كبيرا بين النشطاء الغاضبين من رواتب الوزراء ، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟