الملتقى الدولي السابع لتاريخ الطب في التراث العربي الإسلامي من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري بفاس
تنظم جامعة سيدي محمد بن عبد الله، وكلية الطب والصيدلة بفاس، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري، الملتقى الدولي السابع لتاريخ الطب في التراث العربي الإسلامي.
وحسب الجامعة فإن هذا الملتقى، الذي سينظم بشراكة مع الجمعية الدولية لتاريخ الطب الإسلامي، ومؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة ببريطانيا، سيعرف مشاركة أزيد من 300 محاضر يمثلون ما يفوق 15 بلدا من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمكسيك والصين، فضلا عن بلدان عربية وأخرى إفريقية من جنوب الصحراء.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يتزامن هذه السنة مع ملتقى فاس الرابع لتاريخ الطب الإسلامي، إلى استحضار الجوانب المشرقة من التراث العربي الإسلامي وجعله منارة للتطلع إلى مستقبل مشرق.
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