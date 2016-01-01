توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد 23 أكتوبر

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأحد، تشكل سحب كثيفة بمنطقة طنجة ستعطي قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة.



كما يرتقب تشكل سحب أخرى كثيفة بالواجهة المتوسطية الشمالية، والتي من المحتمل أن تعطي أمطارا ضعيفة ومتفرقة، خصوصا ابتداء من الزوال، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة بباقي الجهات.



وستهب الرياح معتدلة القوة إلى محليا قوية نوعا ما جنوبية-غربية بالجنوب الشرقي، والشرق والسهول غرب الأطلس وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى غربية بالأقاليم الجنوبية، مع تناثر حبات رملية محلية بالسهول الأطلسية وهبوب رياح رملية بالجنوب الشرقي ومنطقة الشرق.



وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 12 و 18 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، والساحل المتوسطي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس، وسوس والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 18 و23 درجة بباقي المناطق.



أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 17 و22 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بالقرب من السواحل وبالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسايس، وسهول تادلة، والرحامنة، وتانسيفت، ودكالة، وداخل عبدة، وسوس، والجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و32 درجة بأقصى جنوب البلاد.



وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وكاب غير، وهائجا بين كاب غير وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.