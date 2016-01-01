تطوان .. حجز أزيد من 400 غرام من الكوكايين داخل منزل عائلة شخص مبحوث عنه

أسفرت عملية التفتيش التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، مساء أمس الاثنين، داخل منزل عائلة شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني عن حجز 430 غراما من مخدر الكوكايين، و90 غراما من مخدر الحشيش.



وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه تم أيضا، بهذا المنزل كائن بدوار الرمان على بعد 50 كلم في اتجاه طنجة، حجز سيارتين ودراجة نارية من الحجم الكبير تحمل لوحات ترقيم مزورة، بالاضافة إلى مبلغ مالي قدره 86 ألف و350 درهما.



وأوضح البلاغ أن عملية التفتيش هذه تندرج في إطار البحث الذي تباشره ولاية أمن تطوان لتوقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب أربع مذكرات بحث، صادرة عن ولايتي أمن طنجة وتطوان، وذلك لتورطه في قضايا الاتجار في المخدرات بمختلف أصنافها.



وأضاف أن الأبحاث المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف شقيق الشخص المبحوث عنه، والبالغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بهذه الأنشطة الإجرامية، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.



وخلص البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات الميدانية لا تزال متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، الذي تم تعميم مذكرة بحث جديدة في حقه على الصعيد الوطني تسهيلا لعملية إيقافه.