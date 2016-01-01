توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء 26 أكتوبر

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، نزول أمطار وزخات مطرية رعدية أحيانا مصحوبة بزوابع من الرياح بالأقاليم الجنوبية وبمرتفعات الأطلسين الكبير والصغير. كما سيلاحظ مرور سحب كثيفة مع تساقط قطرات مطرية متفرقة وسط البلاد، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا شرق وشمال المملكة. وستهب الرياح معتدلة إلى نسبيا قوية من القطاع الجنوبي بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب معتدلة شرقية بمنطقة طنجة وشمالية بالسهول الأطلسية الشمالية، وضعيفة إلى معتدلة شرقية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق، مع تناثر حبات رملية جنوب المنطقة الشرقية.



وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 12 و17 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق.



أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 16 و23 درجة بمرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية والشياضمة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و26 درجة بالقرب من الساحل المتوسطي وجنوب المنطقة الشرقية وعبدة ودكالة والشاوية والحوز وتانسيفت وهضاب الفوسفاط ووالماس وبأقصى الجنوب، وستكون ما بين 27 و34 درجة بشمال المنطقة الشرقية وبالهضاب العليا الشرقية وسايس وسهول تادلة وداخل مناطق الغرب واللوكوس.



وعن حالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وشمال المهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.