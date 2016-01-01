17 قتيلا و1701 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 1701 آخرون بجروح، إصابة 81 منهم بليغة، في 1264 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 أكتوبر الجاري.



وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، إلى عدم التحكم، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه السائقين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، و السير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر ، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب. وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته، أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 32 ألف و540 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و820 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 21 ألف و720 غرامة صلحية.



وأشار البلاغ إلى أن المبالغ المتحصل عليها بلغت 4 ملايين و359 ألف و100 درهم، في حين بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4354 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6300 وثيقة، إضافة إلى 166 مركبة خضعت للتوقيف.