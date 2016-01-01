تفكيك شبكة إجرامية بوجدة تنشط في تهريب المخدرات
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، صباح اليوم الخميس، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المخدرات، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فإن المعلومات والتحريات الأمنية المنجزة مكنت من ضبط سيارتين على مستوى نقطة المراقبة الأمنية بمدخل مدينة عين بني مطهر، حيث تم توقيف شخصين وحجز 200 كيلوغراما من مخدر الحشيش.
وأضاف نفس المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وذكر بأن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجريمة، خاصة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
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