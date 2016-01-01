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طنجة.. حجز أزيد من 5000 قرص مخدر داخل غرفة يشغلها صاحب سوابق قضائية

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 48 دقيقة مضت
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تمكنت عناصر الدائرة الأولى للشرطة بولاية أمن طنجة، زوال اليوم الخميس من حجز 5280 قرص مخدر ، وعبوة غاز مسيل للدموع، وسيف من الحجم الكبير، وميزان كهربائي، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية، داخل غرفة بالمدينة العتيقة يشغلها شخص معروف بسوابقه القضائية في الاتجار في المخذرات. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بشكاية بالعنف تقدم بها أحد الاشخاص في مواجهة المشتكى به، قبل أن يوضح البحث في النازلة أن الأمر يتعلق بشخصين ينشطان معا في ترويج الاقراص المهلوسة، وأنهما دخلا في خلاف نجم عنه اعتداء جسدي.

وعند الانتقال الى مسكن المشتكى به من أجل ضبطه، يورد البلاغ، تمكن من الفرار قبل وصول عناصر الأمن، في حين أسفرت عملية التفتيش داخل غرفته من ضبط الأقراص المهلوسة والأسلحة البيضاء والمعدات المحجوزة.

وأوضح البلاغ أن الابحاث والتحريات المنجزة، كشفت أن الضحية يشكل بدوره موضوع مذكرتين للبحث في قضايا إجرامية أخرى تتعلق بالسرقة، حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت التحريات متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الرئيسي الثاني.

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