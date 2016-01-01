فاس .. توقيف 35 شخصا في يوم واحد لصلتهم بارتكاب أفعال إجرامية متنوعة
أوقفت مصالح الأمن بمدينة فاس في يوم واحد ( 26 أكتوبر الجاري ) 35 شخصا، من ضمنهم 15 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرة بحث وطنية، لصلتهم بارتكاب أفعال إجرامية متنوعة بالمدينة العتيقة.
وأفاد مصدر أمني بأن العمليات والحملات التطهيرية التي تقوم بها المناطق الأمنية التابعة لولاية الأمن بفاس من أجل محاربة الجريمة والتصدي لمظاهر الانحراف، أسفرت عن توقيف هؤلاء الأشخاص داخل أسوار المدينة العتيقة بأحياء الجنانات وباب الفتوح وسيدي بوجيدة ودوار ريافة، بتهمة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض والسرقات بمختلف أنواعها وترويج المخدرات والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.
وحسب نفس المصدر، فإن رجال الأمن تمكنوا أيضا من إيقاف 20 شخصا متلبسين بارتكاب جنايات أو جنح مختلفة بالشارع العام كالسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح والسكر العلني البين.
وأضاف المصدر الأمني أنه تم أيضا حجز 34 دراجة نارية بسبب عدم توفرها على الوثائق القانونية الخاصة بها وإخضاعها للبحث حول مدى استعمالها في جرائم سابقة.
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