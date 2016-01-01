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توقف حركة النقل البحري بين ميناءي طنجة المدينة وطريفة بسبب سوء الأحوال الجوية

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 28 دقيقة مضت
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 أفادت قبطانية ميناء طنجة المدينة ،اليوم الجمعة ، بأن حركة النقل البحري بين ميناءي طنجة المدينة وطريفة الاسباني متوقفة ب"شكل مؤقت " بسبب سوء الأحوال الجوية على مستوى مضيق جبل طارق.

وأضاف المصدر أن البواخر التي تؤمن الخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة بجنوب إسبانيا أوقفت نشاطها "مؤقتا " منذ السابعة صباحا من اليوم الجمعة ،بسبب الرياح القوية وارتفاع الأمواج والاضطرابات الجوية ،التي يعرفها عامة مضيق جبل طارق .

وأشار إلى أن قبطانية ميناء طنجة المدينة ستعلن في إشعار آخر عن استئناف حركة النقل البحري بين الميناءين في حال توفر الظروف الجوية المناسبة لذلك.

وأبرزت القبطانية أنه يتعين على المسافرين الراغبين في التوجه نحو جنوب إسبانيا استعمال الخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء الإسباني .

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